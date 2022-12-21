Близько 10 мільйонів українців можуть страждати від розладів психіки через повномасштабну російсько-українську війну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ВООЗ.

За словами представника організації в Україні Ярна Габіхта, українці можуть страждати від різних видів психічних розладів: від тривоги й стресу до “важчих станів”. Під “важчими станами” мається на увазі посттравматичний стресовий розлад.

Зазначається, що кількість звернень зростає після 10 місяців повномасштабної війни, тому окреме агентство ООН запустило онлайн-службу підтримки.

У ВООЗ також зауважили, росіяни скоїли щонайменше 700 атак на українську систему охорони здоров’я.

Зауважимо, що ще станом на вересень 2022 року у ВООЗ заявляли, що понад 8,5 млн українців мають потенційний ризик захворіти на такі психічні розлади, як депресія і посттравматичний стрес.

До найвразливіших верств населення належать мешканці звільнених населених пунктів, які перебували під російською окупацією.

Також у заяві ЮНІСЕФ говорили, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру в Україні залишили майже кожну дитину в Україні — близько семи мільйонів — без постійного доступу до електроенергії, опалення та води, що створює для них підвищений ризик на тлі зими.