Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я проведе зустріч, аби визначити чи є COVID-19 все ще глобальною надзвичайною ситуацією після трьох років пандемії.

Про це повідомило Reuters.

За словами речниці ВООЗ Карла Драйсдейл, яка виступала на брифінгу в Женеві, захід планують провести 27 січня.

Комітет із надзвичайних ситуацій консультує генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса є найвищим рівнем тривоги в системі ООН. Він приймає остаточне рішення про те, чи є спалах так званою надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров’я міжнародного масштабу чи навпаки.

Видання додало, що деякі провідні вчені та радники ВООЗ вважають, що поки занадто рано оголошувати про завершення надзвичайної фази пандемії. Вони посилаються на високий рівень інфікування в Китаї.

Країна минулого місяця скасувала свою політику нульового рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію. Також Китай відкрив кордони для вільного переміщення жителів країни та мандрівників після довготривалої ізольованості.