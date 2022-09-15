Згідно з опитуванням AP-NORC, рейтинг підтримки політики президента США Джо Байдена різко зріс: до 45% у вересні в порівнянні з 36% у липні.

Про це повідомляє Forbes.

Підвищення рейтингу Джо Байдена є яскравою подією для демократів напередодні проміжних виборів у листопаді, коли перед партією постане важке завдання зберегти контроль над Палатою представників і Сенатом.

За результатами опитування AP-NORC, рейтинг схвалення політики Байдена у серпні підкріпило різке зростання підтримки з боку демократів, 78% з яких зараз схвалюють його діяльність, порівняно з 65% у липні. Крім того, підтримка Байдена серед республіканців також трохи зросла – до 10% у порівнянні з 5% у липні.

Проте результати опитування не є хорошими новинами для президента США, адже 53% американців все ще не схвалюють його діяльність, а його управління економікою є головною причиною невдоволення громадян.

Ймовірно, що рейтингу президента сприяло різке падіння цін на газ по всій країні з найвищих 5 доларів за галон у червні та нещодавні законодавчі успіхи.

“На рейтинг схвалення політики Джо Байдена також вплинули ознаки того, що у 2024 році у президенти США може балотуватися Дональд Трамп”, – розповіли у Forbes.

Згідно з опитуванням, 38% американців схвалюють те, як Байден керує економікою. Економіка залишається сферою серйозного занепокоєння для президента, особливо через те, що інфляція залишається високою.

Після серйозного удару на початку цього року через рекордно високу інфляцію рейтинг схвалення Байдена повільно підвищився після низки гучних перемог, а також через ухвалення знакового Закону про зниження інфляції, який передбачає виділення 360 мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату.

Зараз демократи виходять на проміжні вибори в набагато кращій формі, ніж передбачали жахливі прогнози на початку цього року. У той час, як республіканці, як очікується, отримають більшість у Палаті представників, тепер у демократів є великі шанси зберегти контроль над Сенатом і потенційно збільшити свою кількість.