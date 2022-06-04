Про це йдеться на офіційній сторінці застосунку “Дія” у Facebook.
За даними дослідження компанії Kantar, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях, сьогодні “Дією” користуються майже 84% власників смартфонів в Україні.
“Дія” вже обігнала Instagram i Facebook Messenger. Адже з початку року охоплення застосунку зросло на 10%, а кількість користувачів вже сягає 17,5 млн українців. Це на 3,7 млн більше, ніж було в січні!
“Ми щодня працюємо над тим, щоб електронні документи та державні послуги можна було отримати за кілька натискань у вашому смартфоні. Просто, легко та людяно”, – зазначається у повідомленні.
- Нагадаємо, що Україна спрощує процедуру всиновлення за допомогою “Дії”. На порталі вже є доступною можливість отримати первинну консультацію щодо всиновлення.
- У застосунку “Дія” запрацювала нова послуга декларування для бізнесу – єДекларація. Вона замінить 374 види різних дозвільних документів: ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.
- Оформити статус безробітного відтепер можна на порталі Дії або у застосунку. Така послуга доступна лише для тих громадян України, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії.