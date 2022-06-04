Про це йдеться на офіційній сторінці застосунку “Дія” у Facebook.

За даними дослідження компанії Kantar, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях, сьогодні “Дією” користуються майже 84% власників смартфонів в Україні.

“Дія” вже обігнала Instagram i Facebook Messenger. Адже з початку року охоплення застосунку зросло на 10%, а кількість користувачів вже сягає 17,5 млн українців. Це на 3,7 млн більше, ніж було в січні!

“Ми щодня працюємо над тим, щоб електронні документи та державні послуги можна було отримати за кілька натискань у вашому смартфоні. Просто, легко та людяно”, – зазначається у повідомленні.