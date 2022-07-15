Міжнародне рейтингове агентство Moody's заявило про дефолт Білорусі за зовнішнім боргом, оскільки уряд РБ здійснив виплати щодо погашення боргу у національній валюті.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

Зазначається, що 13 липня минув пільговий період, протягом якого Білорусь повинна була виплатити майже 23 млн доларів за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27.

Однак уряд Білорусі вирішив виплатити борг не у доларах, а в національній валюті – білоруських рублях. Через це власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не отримали виплати

“Погашення валютного боргу в білоруських рублях – це дефолт”, – наголосили у Moody’s.

В агентстві також попередили: якщо платежі не будуть здійснені відповідно до початкових умов, то Fitch Ratings (офіційне рейтингове агентство Білорусі) вважатиме це дефолтом.

Варто зауважити, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings ще минулого тижня знизило довгостроковий рейтинг Республіки Білорусь в іноземній валюті, що, фактично, дорівнює початку дефолту.