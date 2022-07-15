Про це йдеться у повідомленні агентства.
Зазначається, що 13 липня минув пільговий період, протягом якого Білорусь повинна була виплатити майже 23 млн доларів за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27.
Однак уряд Білорусі вирішив виплатити борг не у доларах, а в національній валюті – білоруських рублях. Через це власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не отримали виплати
“Погашення валютного боргу в білоруських рублях – це дефолт”, – наголосили у Moody’s.
В агентстві також попередили: якщо платежі не будуть здійснені відповідно до початкових умов, то Fitch Ratings (офіційне рейтингове агентство Білорусі) вважатиме це дефолтом.
Варто зауважити, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings ще минулого тижня знизило довгостроковий рейтинг Республіки Білорусь в іноземній валюті, що, фактично, дорівнює початку дефолту.
- Нагадаємо, Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.
- Також кредитне рейтингове агентство Moody’s заявило, що РФ все-таки оголосила дефолт за зовнішнім боргом, попри те, що офіційно Москва заперечує цю інформацію.