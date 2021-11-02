Про це повідомляють #Букви.
Так, українська блогерка записала відео “з висококваліфікованими фахівцями” про вакцинацію, самі вакцини та протипоказання для щеплення.
“Ми навчимо відстоювати та захищати свої права в умовах примусової вакцинації. Дізнаємося, чому в Україні неможливо довести побічні ефекти чи летальні наслідки внаслідок щеплення. З’ясуємо, чому приховується статистика розтинів людей, які померли від корони, та поговоримо про фармакологічну мафію”, – написала в анонсі Багірова.
При цьому вона підкреслила, що не має наміру кого-небудь переконувати чи нав’язувати свою думку.
“У цьому випуску будуть лише факти, лише перевірена інформація та авторитетна думка фахівців”, – написала Лілія Багірова.
Зазначимо, що саме цей допис вподобала популярна українська співачка Alyona Alyona, у якої 378 тисяч підписників.
#Букви звернулися до реперки за коментарем, чи підтримує вона рух антивакцинаторів, особливо у світлі того, що в Україні досить високий рівень захворювання на коронавірус. Деякі регіони, Київ зокрема, запровадили суворі карантинні обмеження, а в лікарнях подекуди не вистачає місць для хворих.
На момент виходу публікації Альона Савраненко нам ще не відповіла.
За даними МОЗ, наразі у 16 областях України введено червоний рівень епідемічної небезпеки. Захворюваність на COVID-19 в Україні вдвічі перевищує середню в Європі – за тиждень цей показник виріс на 9%.
- Раніше українська реперка Alyona Alyona опинилася у центрі скандалу через свою участь у дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.
- Активісти громадської організації “Києве, мий”, які безплатно відмили бруківку на Софійській площі після скандального дрифту Red Bull за участі Alyona Alyona, присоромили реперку через порушення обіцянки.