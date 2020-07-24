Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції.
Спочатку мітинг хотіли провести в Південній Кароліні, але губернатор штату не погодився. Після цього проведення мітингу перенесли в штат Флорида.
Тепер же Трамп, який раніше говорив про необхідність мітингу, заявив, що від проведення з’їзду відмовляється через небезпеку поширення коронавірусної інфекції.
“Зараз невідповідний час для проведення цього заходу, з огляду на спалах захворюваності у Флориді. Проводити масоовий з’їзд – не на часі”, – заявив Трамп.
Щоб не скасовувати з’їзд повністю, але дотримати процедуру висунення кандидата в президенти від цієї партії, делегати проведуть зустріч в штаті Північна Кароліна.
До слова, Демократична партія США вперше в історії відмовилася від проведення багатотисячного з’їзду, присвяченого висуненню свого кандидата в президенти.
Варто нагадати, що вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.
- Спочатку з’їзд планувалося провести в Північній Кароліні, але губернатор штату не дозволив це зробити з огляду на карантинні обмеження.
- 12 червня стало відомо, що Республіканська партія знайшла місце, де проведе з’їзд, за результатами якого оголосить Трампа кандидатом в президенти США. Захід мав відбутися на Меморіальної арені ветеранів VyStar в місті Джексонвілл (штат Флорида), яка вміщує 15 тисяч осіб.