Республіканська партія США відмовилася проводити багатотисячний з'їзд, на якому планувалося оголосити про висунення Дональда Трампа в президенти.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції.

Спочатку мітинг хотіли провести в Південній Кароліні, але губернатор штату не погодився. Після цього проведення мітингу перенесли в штат Флорида.

Тепер же Трамп, який раніше говорив про необхідність мітингу, заявив, що від проведення з’їзду відмовляється через небезпеку поширення коронавірусної інфекції.

“Зараз невідповідний час для проведення цього заходу, з огляду на спалах захворюваності у Флориді. Проводити масоовий з’їзд – не на часі”, – заявив Трамп.

Щоб не скасовувати з’їзд повністю, але дотримати процедуру висунення кандидата в президенти від цієї партії, делегати проведуть зустріч в штаті Північна Кароліна.

До слова, Демократична партія США вперше в історії відмовилася від проведення багатотисячного з’їзду, присвяченого висуненню свого кандидата в президенти.

Варто нагадати, що вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.