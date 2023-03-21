Текст опублікувала пресслужба Комітету Сенату США з міжнародних відносин.

Сенатори США Джим Ріш, член сенатського комітету зі Збройних сил Роджер Вікер, разом із представниками США Майклом МакКолом, головою Комітету Палати представників у закордонних справах, і Майком Роджерсом, головою Комітету Палати представників у справах Збройних сил у спільному листу звернулися до Байдена, аби дозволити надати Україні касетні боєприпаси DPICM.

Ми, як і раніше, глибоко розчаровані небажанням вашої адміністрації надати Україні потрібний тип і кількість далекобійних вогневих засобів та можливостей маневрування для створення та використання оперативних проривів проти росіян”, — зазначили у заяві.

Вони наголосили, що безпосередні наслідки відмови Збройним Силам України в DPICM та інших предметах відображаються сьогодні на полі бою в Бахмуті та в інших місцях України.

Республіканці переконані, що надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як в особовому складі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним Силам України зосередити використання унітарних боєзарядів проти більш цінних російських цілей.

Жоден окремий боєприпас чи система не стануть ключем до відновлення територіальної цілісності України. Проте ми вважаємо, що DPICM може допомогти заповнити ключову прогалину для української армії та, разом з іншими наданими можливостями, продовжувати витісняти сили Путіна з України”, – резюмували підписанти.

Довідка. DPICM — вдосконалений нормальний боєприпас подвійного призначення. Це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Це артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною, у випадку 155-мм боєприпасу – 88 окремих суббоєприпасів, які гарантовано накривають зону з діаметром 300 метрів. Завдяки чому один такий снаряд виконує роботу десятків звичайних осколково-фугасних. Їх використання дозволить зменшити потребу у боєприпасах.

DPICM були розроблені з кількох причин:

Вони можуть надати важкій гарматі непрямого вогню (гаубиці) здатність вражати ділянку цілей, при цьому розкид суббоєприпасів компенсує притаманну снарядам неточність;

DPICM з кумулятивними зарядами має потенційну руйнівну дію на броньовану техніку, але може знадобитися дуже велика кількість снарядів, щоб мати ефект проти таких цілей, як формування танків;

Завдяки комбінованому розповсюдженню та вибуху в повітрі вони більш ефективні проти окопаних військ, ніж звичайні фугасні снаряди.

За словами спеціального радника Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Дена Райса боєприпаси DPICM були створені в часи Холодної війни для захисту Європи від навали чисельно значно більших радянських військ (як живої сили, так і артилерії).