Про це повідомила режисерка Ірина Цілик у Facebook.
За її словами, Молочніков з оператором уже знаходяться в Україні й намагаються зібрати українську команду та провести знімання в зруйнованому домі.
“[…] інформація про те, що режисер – росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників”, – відзначила Цілик.
Фільмування заплановане на 16-18 березня.
Молочніков звернувся до українського художника-постановника Івана Левченка з пропозицією про співпрацю. Той, отримавши сценарій, зробив аудіозапис їхньої розмови.
Росіянин заявив, що нібито має підтримку з боку Офісу президента та отримав дозвіл на знімання для себе та оператора. Крім, того Молочніков стверджує, що має американський паспорт.
У коментарях до допису Цілик у Facebook кінопродюсер Ігор Савиченко сказав, що Молочніков, найімовірніше, звʼязався з представницею ОП, яка займається іноземними зніманнями, отримав вказівки щодо процедури отримання дозволу та “просто поїхав”, розповідаючи усім, що розв’язав усі питання.
Оператор фільму, як зазначив російський режисер, – американець Антуан Вівас, який має подвійне прізвище Вівас-Денісов. Про це розповів Іван Левченко у коментарі “Суспільне Культура”.
В оголошеннях про кастинг на фільм Молочнікова та його оператора називали “командою Колумбійського університету” чи “американською командою”.
“В той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проєкт, і хто його автор”, – резюмувала Цілик.
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