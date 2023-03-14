Російський режисер Олександр Молочніков планує знімати під Києвом короткометражний фільм про дітей із Бахмута, заявляючи, що його ідею нібито підтримали в Офісі президента.

Про це повідомила режисерка Ірина Цілик у Facebook.

За її словами, Молочніков з оператором уже знаходяться в Україні й намагаються зібрати українську команду та провести знімання в зруйнованому домі.

“[…] інформація про те, що режисер – росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників”, – відзначила Цілик.

Фільмування заплановане на 16-18 березня.

Молочніков звернувся до українського художника-постановника Івана Левченка з пропозицією про співпрацю. Той, отримавши сценарій, зробив аудіозапис їхньої розмови.

Росіянин заявив, що нібито має підтримку з боку Офісу президента та отримав дозвіл на знімання для себе та оператора. Крім, того Молочніков стверджує, що має американський паспорт.

У коментарях до допису Цілик у Facebook кінопродюсер Ігор Савиченко сказав, що Молочніков, найімовірніше, звʼязався з представницею ОП, яка займається іноземними зніманнями, отримав вказівки щодо процедури отримання дозволу та “просто поїхав”, розповідаючи усім, що розв’язав усі питання.

Оператор фільму, як зазначив російський режисер, – американець Антуан Вівас, який має подвійне прізвище Вівас-Денісов. Про це розповів Іван Левченко у коментарі “Суспільне Культура”.

В оголошеннях про кастинг на фільм Молочнікова та його оператора називали “командою Колумбійського університету” чи “американською командою”.