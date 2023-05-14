14 травня міністр оборони України Олексій Резніков висловив вдячність німецькому міністру оборони Борису Пісторіусу та народу ФРН за величезний вклад Німеччини в оборону України.

Про це глава оборонного відомства зазначив у Twitter.

Міністр наголосив, що Німеччина стоїть поруч з Україною, а відважні українські воїни борються за мир і стабільність не лише в нашій країні, а й у всій Європі.

Дякую моєму дорогому колезі Борису Пісторіусу і німецькому народу за потужний пакет допомоги у сфері безпеки”, — заявив Резніков.

Germany stands with Ukraine, and brave Ukrainian soldiers fight to defend peace and stability not only in our country, but in all of Europe.

Thank you to my dear colleague Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr and the German people for a powerful package of the security assistance!… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 14, 2023

Зауважимо, 13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на рекордні 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Новий пакет допомоги міститиме у собі: 30 танків Leopard 1, 15 зенітних самохідних установок Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні установки IRIS-T.

Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки”, – пояснив Пісторіус.

Вже 14 травня канцлер ФРН Олаф Шольц чітко дав зрозуміти, що Київ може розраховувати на продовження надходження німецької допомоги. Він заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну “стільки, скільки буде потрібно”, додавши, що Росія має завершити війну, вивівши свої війська.