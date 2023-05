Про це глава оборонного відомства зазначив у Twitter.

Міністр наголосив, що Німеччина стоїть поруч з Україною, а відважні українські воїни борються за мир і стабільність не лише в нашій країні, а й у всій Європі.

Germany stands with Ukraine, and brave Ukrainian soldiers fight to defend peace and stability not only in our country, but in all of Europe.

Thank you to my dear colleague Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr and the German people for a powerful package of the security assistance!…

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 14, 2023