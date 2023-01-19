Про це повідомляє пресслужба Міноборони України у Facebook.
Голови відомств заявили, що російська агресія проти України залишається “найбільш серйозною загрозою для міжнародної безпеки та безпрецедентним з часів Другої світової війни”.
“Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною”, — зазначили міністри у своїй спільній заяві.
Водночас Дмитро Кулеба та Олексій Резніков подякували країнам-партнерам за військову підтримку та закликають до її посилення.
“Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних Сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрових спроможностей за допомогою танків західних зразків”, — йдеться в заяві.
Міністри наголосили, що Росія не змінила своїх цілей щодо України. За їхніми словами, ворог намагається зруйнувати одну з найбільших держав в Європі та знищити 45-мільйонний Український народ.
Крім того, РФ супроводжує агресію “численними воєнними злочинами та злочинами проти людяності, зокрема й свідомими вбивствами цивільного населення, масованими ракетними обстрілами мирних українських міст, цілеспрямованим нищенням цивільної інфраструктури”.
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- У ніч на 19 січня військові РФ завдали удару по Нікопольському району на Дніпропетровщині, пошкодивши житлові будинки. За даними місцевої влади, люди не постраждали.
- Вчора, 18 січня, внаслідок обстрілів російських військових на території Донецької області постраждали четверо цивільних.