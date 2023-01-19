Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков опублікували спільну заяву до партнерів із проханням про подальшу підтримку через загрозу нового повномасштабного наступу РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України у Facebook.

Голови відомств заявили, що російська агресія проти України залишається “найбільш серйозною загрозою для міжнародної безпеки та безпрецедентним з часів Другої світової війни”.

“Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною”, — зазначили міністри у своїй спільній заяві.

Водночас Дмитро Кулеба та Олексій Резніков подякували країнам-партнерам за військову підтримку та закликають до її посилення.

“Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних Сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрових спроможностей за допомогою танків західних зразків”, — йдеться в заяві.

Міністри наголосили, що Росія не змінила своїх цілей щодо України. За їхніми словами, ворог намагається зруйнувати одну з найбільших держав в Європі та знищити 45-мільйонний Український народ.

Крім того, РФ супроводжує агресію “численними воєнними злочинами та злочинами проти людяності, зокрема й свідомими вбивствами цивільного населення, масованими ракетними обстрілами мирних українських міст, цілеспрямованим нищенням цивільної інфраструктури”.