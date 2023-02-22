«Ми повинні розірвати замкнене коло російської агресії» – Столтенберг

На зустрічі "Бухарестської дев’ятки" Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив після Джо Байдена, зазначивши, що він "дуже задоволений і вражений" "визначним лідерством" президента США.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Столтенберга, візит Байдена до Києва став чітким сигналом про незмінну підтримку України та про “залізну відданість США безпеці Європи”.

Він зауважив, що президент РФ Володимир Путін “готується до нової війни”, і тому союзники по НАТО повинні підтримувати та посилювати Україну. Глава альянсу переконаний, що Захід має дати Україні те, що їй потрібно для перемоги.

Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але коли це станеться, нам потрібно переконатися, що історія не повториться. Ми бачили російську агресію протягом багатьох років – Грузію у 2008 році, Крим і Донбас у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення в Україну минулого року. Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала обрізати європейську безпеку. Ми повинні розірвати замкнене коло російської агресії. Союзники по НАТО ніколи не були більш згуртованими”, – заявив Столтенберг.

Зауважимо, Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути рішення про зупинення дії ядерного договору зі США. Він заперечив слова президента РФ Володимира Путіна щодо того, що Росія нібито не починала війну.

Окрім цього, глава НАТО заявив, що хоча президент Росії Володимир Путін й не демонструє жодних ознак того, що хоче миру, він “повинен усвідомити”, що не може виграти війну проти України.