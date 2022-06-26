Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив думку, що чекати результатів контрнаступу українських захисників на тимчасово окупованій території Херсонської області варто вже з серпня.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Кирило Буданов відмовився прокоментувати будь-які плани контрнаступу, оскільки це держтаємниця. Проте на видимі результати дій Збройних сил України очікують наприкінці літа.

“Просто зачекайте трохи, і ми побачимо, що це принесе”, — додав головний український розвідник.

Успіх контрнаступу буде залежати від різних факторів. Серед них добре оснащені концентрації наших сил та обсяги допомоги з боку закордонних партнерів.

Начальник ГУР Міноборони вважає, що єдиним шляхом до перемоги стане відвойовування всіх територій збройним шляхом. РФ поповнює сили резервістами у межах таємної мобілізації. Тому не варто сподіватися, що у Москви просто закінчаться війська. Зокрема Кремль заохочує особовий склад грошовими виплатами.

“Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію”, – пояснив очільник розвідки.