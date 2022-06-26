Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
За інформацією Гайдая, після захоплення Сєвєродонецька армія Російської Федерації зосередила усі сили на захопленні Лисичанська, який є останнім неокупованим населеним пунктом.
Росія посилила авіаудари по місту, також обстріли були в районі Білої Гори.
“Лисичанськ вже майже не впізнати”, – таку оцінку руйнувань міста дав Гайдай.
Він додав, що окупаційні війська пошкодили низку об’єктів цивільної інфраструктури, є жертви: “На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми”.
Після відведення підрозділів ЗСУ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському. Росіяни також здійснили обстріл заводу “Азот” і полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький; окупанти ще раз завдали обстрілів по уже зруйнованих та обстріляних мостах на Лисичанськ.
Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.
Росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському – Гайдай // 6 фото
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