Агентство кредитних рейтингів S&P повідомило, що РФ допустила дефолт за зовнішніму боргом, оскільки пропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Це означає "вибірковий дефолт", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, еквівалентні сумам, які були сплачені раніше".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Аналітики S&P зазначають, що вибірковий дефолт оголошується, коли суб’єкт господарювання не виконує певні зобов’язання, але не відмовляється від виплати боргу загалом.

У Москви є пільговий період у 30 днів, починаючи з 4 квітня, для здійснення виплат капіталу та відсотків, але у S&P вже заявили, що не очікують конвертації у долари, враховуючи санкції Заходу, які підривають “готовність і технічні можливості виконувати умови своїх зобов’язань” РФ.

Повний дефолт в іноземній валюті став би першим у РФ за більш ніж сторіччя, коли лідер більшовиків Володимир Ленін відмовився від виплати за облігаціями, випущеними царським урядом.

Наразі РФ не може отримати доступу до приблизно $315 мільярдів своїх валютних резервів через санкції Заходу, введені після її вторгнення в Україну. До минулого тижня Сполучені Штати дозволяли РФ використовувати частину своїх заморожених активів для погашення для певних інвесторів у доларах. Але казначейство США відтоді заблокувало країні доступ до своїх резервів в американських банках, що є частиною її зусиль, щоб посилити тиск на Путіна і ще більше ослабити його військовий потенціал.

Своєю чергою, у JPMorgan підрахували, що наприкінці минулого року у РФ було близько $40 мільярдів боргу в іноземній валюті, натомість близько половини цього боргу утримували іноземні інвестори.

У CNN зауважують, що у РФ вже оголосили, що планують судові заходи.

“Ми будемо судитися, тому що ми вжили всіх необхідних заходів для того, щоб інвестори отримували свої платежі. Надамо суду докази наших платежів, щоб підтвердити наші зусилля розрахуватися в рублях, так само, як ми робили в іноземній валюті. Це буде непростий процес”, – заявив міністр фінансів Антон Силуанов 11 квітня, не повідомивши, на кого РФ планує подати до суду.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков минулого тижня наголосив, що будь-який дефолт буде “штучним”, оскільки у РФ є долари для оплати — вона просто не може отримати до них доступу.

РФ пішла на все, щоб штучно підтримати курс рубля, який впав на 40%, до менш ніж одного цента США, за кілька днів після вторгнення, зокрема шляхом підвищення відсоткових ставок до 20% і змушуючи експортерів обмінювати більшість своїх валютних надходжень у рублях.

Аналітики зазначають, що захід все ще діє, але центральний банк вирішив послабити деякі інші обмеження, а вже минулого тижня оголосив, що знижує процентні ставки до 17%.

Згідно з даними Refinitiv, 11 квітня рубль торгувався на рівні 79 за долар США, що приблизно на 5% слабше, ніж 9 квітня.