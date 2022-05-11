П'ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що протягом восьми років війни з Росією наша держава перетворилася на фортецю на східному фланзі НАТО, воюючи згідно зі стандартами Альянсу.

Про це Порошенко сказав у онлайн-виступі під час міжнародної конференції “НАТО після Мадриду: уроки України”.

Перемога президента РФ Путіна в Україні стане перемогою демократії над автократією – і цього не можна допустити.

“Тому битва України набагато більша за Україну”, – стверджує Порошенко.

І саме Україна зараз не дозволяє Путіну перекинути війну на інші країни, ставши фортецею на східному фланзі НАТО. Політик переконаний: на полі бою українці відповіли, що відповідають критеріям Альянсу, і для НАТО настав час навчитися мужності України.

П’ятий президент переконаний: Україна повинна бути повноправним членом Північноатлантичного альянсу:

“Там, де НАТО – там мир, там, де Росія – там війна. А щодо нас, то ми в Україні хочемо миру”.