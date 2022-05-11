Про це Порошенко сказав у онлайн-виступі під час міжнародної конференції “НАТО після Мадриду: уроки України”.
Перемога президента РФ Путіна в Україні стане перемогою демократії над автократією – і цього не можна допустити.
“Тому битва України набагато більша за Україну”, – стверджує Порошенко.
І саме Україна зараз не дозволяє Путіну перекинути війну на інші країни, ставши фортецею на східному фланзі НАТО. Політик переконаний: на полі бою українці відповіли, що відповідають критеріям Альянсу, і для НАТО настав час навчитися мужності України.
П’ятий президент переконаний: Україна повинна бути повноправним членом Північноатлантичного альянсу:
“Там, де НАТО – там мир, там, де Росія – там війна. А щодо нас, то ми в Україні хочемо миру”.
- Нагадаємо, надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наголосив, що його держава ніколи не була проти вступу України в НАТО, та не буде проти, якщо українці все ще бажають приєднатися.
- Російські пропагандисти просувають наратив про боротьбу РФ з країнами-членами Європейського Союзу та НАТО, аби приховати поразки в російсько-українській війні.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від застосування ядерної зброї у війні проти України. За його словами, ядерну війну неможливо виграти.