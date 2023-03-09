Російська Федерація планує цієї весни провести нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, зокрема до служби в ЗС РФ залучатимуть й неповнолітніх.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, російські окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати “ядром” майбутньої хвилі мобілізації, адже зараз в регіоні вже майже немає цивільних осіб, які підлягають мобілізації.

Крім того, зазначається, що в Росії планують мобілізувати депортованих українців разом з мігрантами, аби зменшити напругу серед росіян через мобілізацію.

Зокрема, в Росії проводяться заходи із забезпечення чергової хвилі мобілізації. Відтак активно нарощуються можливості масової мобілізації студентів закладів вищої освіти.

За даними воєнної розвідки, для проведення мобілізації студентів у Росії створюються так звані “дільниці оповіщення”, які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

Зокрема, керівництво Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видало документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на “дільницях оповіщення”.

Відтак, за інформацією ГУР, до цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. Водночас в Томському політехнічному університеті включення до складу “дільниць” відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

У розвідці зазначають, що керувати “дільницями” призначають представників керівництва навчальних закладів. До слова, для проведення чергової хвилі мобілізації у РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року “часткову мобілізацію” офіційно так і не було завершено.

“Ймовірно, мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочено”, – розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.