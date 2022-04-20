Згідно зі зведенням британської розвідки щодо війни в Україні від на 20 квітня, російські військові планують зірвати постачання зброї до Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Варто зазначити, що військова присутність Росії на східному кордоні України продовжує наростати. Бої на Донеччині та Луганщині посилюються, оскільки російські сили намагаються прорвати українську оборону.

Повітряна активність російських військ на півночі України залишається низькою. Проте все ще існує ризик точних ударів по пріоритетних для РФ цілях по всій Україні.

“Напади Росії на міста по всій Україні показують її намір спробувати зірвати переміщення українських підкріплень і зброї на схід країни”, — зазначили в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/IzoGBjigxE 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Gbf74aubUt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 20, 2022