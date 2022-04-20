Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Варто зазначити, що військова присутність Росії на східному кордоні України продовжує наростати. Бої на Донеччині та Луганщині посилюються, оскільки російські сили намагаються прорвати українську оборону.
Повітряна активність російських військ на півночі України залишається низькою. Проте все ще існує ризик точних ударів по пріоритетних для РФ цілях по всій Україні.
“Напади Росії на міста по всій Україні показують її намір спробувати зірвати переміщення українських підкріплень і зброї на схід країни”, — зазначили в розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 April 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Gbf74aubUt
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 20, 2022
- Водночас фахівці з Інституту вивчення війни (США) вважають, що російська армія не здобуде серйозної стратегічної перемоги за результатами наступу на Донбасі. Вони переконані, що раптовий і посилений наступ окупантів з РФ залишається дуже малоймовірним.
- Також за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 19 квітня російські загарбники продовжують наступ у східних регіонах України з метою встановлення контролю над всією Донеччиною та Луганщиною, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
- Зокрема зазнавши неочікуваного спротиву і втрат як технічної, так і живої сили, російський режим вирішив змінити цілі та напрямки своїх атак.