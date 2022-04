Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Варто зазначити, що військова присутність Росії на східному кордоні України продовжує наростати. Бої на Донеччині та Луганщині посилюються, оскільки російські сили намагаються прорвати українську оборону.

Повітряна активність російських військ на півночі України залишається низькою. Проте все ще існує ризик точних ударів по пріоритетних для РФ цілях по всій Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 April 2022

