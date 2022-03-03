РФ мобілізує жителів ОРДЛО «гарматним м’ясом» для штурму Одеси — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що керівництво армії рф провело мобілізацію на території ОРДЛО з метою штурму українських міст.

Про це Валерій Залужний повідомив у Facebook.

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території. Більшість із цих осіб мають російські паспорти.

“Наразі частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні “гарматним м’ясом”, – йдеться у повідомленні.

Залужний зазначив, що такі дії є воєнним злочином та кричущим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Та наголосив, що це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ.