Триває сто дванадцята доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Керівництво силових відомств РФ продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога і далі зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на Державний кордон України на північ від Харкова.

На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безрезультатно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська. В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.