Росіяни продовжують ведення бойових дій у звичній для себе підступній тактиці. Не маючи успіхів в просуванні вперед, системно відступаючи під нашими контрнаступальними діями на оборонні позиції, втрачаючи живу силу, запаси та техніку, обстрілює населені пункти з мирними мешканцями з артилерійсько-мінометного озброєння, застосовує системи залпового вогню.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.

На Миколаївщині обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади. Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі завдано ракетний удар крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Тим часом наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та завдавати авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються.

Водночас на Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати з окупантами та місцевими колаборантами, а самі росіяни продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги.