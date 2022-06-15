Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.
На Миколаївщині обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади. Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі завдано ракетний удар крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Тим часом наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та завдавати авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються.
Водночас на Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати з окупантами та місцевими колаборантами, а самі росіяни продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги.
- Нагадаємо, російські окупанти завдали ударів з артилерії по Миколаєву. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку: постраждало п’ятеро осіб.
- Російські загарбники обстріляли Сумську область. Окупанти двічі відривали вогонь по Шалигінській громаді регіону.
- Також у ніч на 15 червня російські окупанти з “Ураганів” обстріляли житловий сектор у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 4-ро мирних мешканців.
- Мешканці Маріуполя чинять опір російським окупантам та вдаються до більш рішучих та дієвих методів.