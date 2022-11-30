РФ намагається виснажити українську ППО ракетами без ядерних боєголовок – американський посадовець

Ймовірно, РФ запускає крилаті ракети, призначені для перенесення ядерних боєголовок, без них по цілях в Україні, щоб спробувати вичерпати запаси засобів протиповітряної оборони Києва, заявив високопоставлений військовий посадовець США 29 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Посадовця, на умовах анонімності, запитали про оцінку британської військової розвідки від 26 листопада, яка стверджувала, що РФ, “імовірно”, знімає ядерні боєголовки з крилатих ракет і запускає небойові боєприпаси по Україні.

У цьому оновленні розвідки цитувалися зображення з відкритих джерел, на яких видно уламки крилатої ракети повітряного базування, випущеної по Україні, яка, видається, була розроблена в 1980-х роках як система перенесення ядерного заряду.

У Пентагоні заявили, що посилення ракетних ударів РФ по Україні частково викликане намаганням вичерпати запаси протиповітряної оборони Києва та досягти панування в небі над країною.

З цієї причини Сполучені Штати та інші союзники зосередилися на постачанні ППО для України. Пропозиції варіюються від радянських систем до більш сучасних, західних.

Високопосадовець оборони США, який також виступав на умовах анонімності під час брифінгу у вівторок, визнав, що система протиракетної оборони Patriot є однією з багатьох, які розглядаються для допомоги Києву в захисті від російських ракет.

Сполучені Штати вже надали Україні низку засобів протиповітряної оборони, у тому числі системи ППО NASAMS, а також понад 1400 зенітних комплексів Stinger та радари протиартилерійської та повітряної розвідки.