За даними британської розвідки, ймовірно, що російська армія намагається змусити українських військових зосередити власні сили на Харківському напрямку для того, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ на інших територіях.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У повідомленні зазначається, що російські війська відносно незначно утримують Харківський напрямок, проте продовжують проводити місцеві наступи та обстріли українських військ.

“Ймовірно, російські армійці намагаються змусити Україну утримувати значні сили на Харківському напрямку для того, щоб запобігти контрнаступу українських військ на іншому напрямку”, – зазначили у Міноборони Великої Британії.

У розвідці зауважили, що попри те, що лінія фронту на Харківському напрямку майже не зрушилася з травня цього року, Харків все ж таки був один з тих міст, яке найбільше обстрілювали російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення РФ, коли окупанти, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години

“Харків, який розташований приблизно в 15 км від російської лінії фронту постраждав, тому що він залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста”, – наголосили у британській розвідці.

Окрім того, у Міноборони Великої Британії нагадали про те, що вдень 17 серпня внаслідок російських ударів по житлових кварталах Харкова загинули щонайменше 12 мирних жителів.

Сьогодні, 19 серпня, російські загарбники вкотре завдали удару по місту Харків. Під обстрілами опинилися декілька районів, є загибла. Окупанти почали обстрілювати Харків близько 6 ранку. Зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ’янському районах Харкова.