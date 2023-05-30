Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Джерело: російське пропагандистське видання “РИА Новости” з посиланням на МВС РФ.

“Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК”, – йдеться в картці Залужного на сайті МВС РФ.

За якою конкретно статтею розшукують Валерія Залужного, не вказано.

Зазначимо, що останніми тижнями російські пропагандисти неодноразово поширювали фейки про “тяжке поранення” та “зникнення” Валерія Залужного. Раніше росіяни поширили дезінформацію про нібито зникнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного задля деморалізації українського війська.

“Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались”, – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, це типова інформаційна атака, спрямована на деморалізацію українського війська. Маляр пояснила, що за часом дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня.

Подібний фейк ворог поширив на тлі піка напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку полегшать окупантам ситуацію.

Згодом російські пропагандисти заявили, що Залужний нібито зазнав травми голови та множинних осколкових поранень під час ракетного удару по командному пункту в районі села Посад-Покровське, що на Херсонщині.

Натомість секретар РНБО Данілов спростував фейк, повідомивши, що 24 травня президент України заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки.