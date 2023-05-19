Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Джерело: російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на МВС Росії.

В оголошенні про розшук вказали, що Карім Хан розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ. Втім, не зазначено, за якою саме.

Раніше Хан говорив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які російські посадовці, яким висунуто звинувачення, мають бути або передані Москвою, або заарештовані за межами Росії. Виданий Міжнародним кримінальним судом Путіну ордер на арешт є довічним. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.

У Кремлі поскаржилися на дії МКС, назвавши їх “обурливими та неприйнятними”.