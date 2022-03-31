Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
Планується, що побиті російські війська будуть перегруповані та із поповненими запасами техніки знову скеровані на територію України.
“Якщо росіяни серйозно ставляться до деескалації, то вони мають скерувати їх додому, але вони цього не роблять, принаймні поки що. Тож це не те, що ми бачимо”, – зазначив Кірбі.
Водночас прессекретар застеріг, що Київ і надалі піддаватиметься обстрілам російськими військами.
- Нагадаємо, 31 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує додаткових наступальних дій РФ, які “принесуть ще більше страждань”.
- Водночас бойовики з невизнаної Південної Осетії, яких РФ планувала перенаправити в Україну, відмовилися брати участь у бойових діях. Вони перемістилися до РФ.
- Також війська РФ відводять основну частину сил з Поліського напрямку. Вони планують відновити боєздатність, а під час відходу мінують місцевість.