Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Планується, що побиті російські війська будуть перегруповані та із поповненими запасами техніки знову скеровані на територію України.

“Якщо росіяни серйозно ставляться до деескалації, то вони мають скерувати їх додому, але вони цього не роблять, принаймні поки що. Тож це не те, що ми бачимо”, – зазначив Кірбі.