18 жовтня під посольством Ірану у Києві відбулася акція протесту. Учасники акції закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а також запровадити санкції проти країни, яка постачає російському режиму дрони. Під час акції також закликали притягнути до відповідальності організаторів та виконавців теракту проти українського літака, збитого в небі над Тегераном у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко закликала вшанувати пам’ять усіх жертв російської агресії, зокрема українських громадян, які загинули внаслідок атак іранських дронів.

Вона також нагадала, що взимку 2020 року було збито український цивільний літак. Тож, за її словами, якщо весь світ розслідує збиття МН-17, то так само голосно Україна має вимагати розслідування, міжнародної експертизи і допуску міжнародних експертів до “чорних скриньок” збитого українського лайнера.

Депутатка наголосила, що Україна має першою ввести санкції проти юридичних і фізичних осіб Ірану, причетних до створення безпілотників, їх продажу РФ, а також їх обслуговування на окупованих територіях.

“Ми сьогодні зібралися під посольством Ірану для того, щоб висловити свою позицію щодо постачання зброї країні-агресору, Російській Федерації, яка бомбардує мирне населення, мирні міста України”, – зазначила депутатка Київради від “ЄС” Марина Порошенко.

Нардепка, голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що нині Україна стоїть на передньому краю захисту демократичних цінностей, “людських базових цінностей, насамперед людського життя і можливостей реалізовувати свої задуми”.

“Сьогодні наше завдання як України, тим більше, що ми сьогодні на передньому краю, зайняти максимально жорстку позицію, перестати загравати з Іраном, розірвати нарешті дипломатичні відносини з Білоруссю, відкликати українського посла з Мінська”, – сказав народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко зауважив, що всі ці антидемократичні режими мають бути знищені, але країна має захистити своїх громадян від цього зла, яке сьогодні йде від іранського режиму. За його словами, ми маємо бути у перших лвіах і зайняти дуже жорстку позицію.

“Україна буде вільною, перемога буде за нами. Ніякими іранськими “Шахідами”, ніякими погрозами Путін нічого не може зробити з нашою армією. Він програє, і тому він атакує наших жінок, дітей, електростанції глибоко в тилу. Але це – агонія для Путіна, і разом з ним мають загинути інші злочинні режими”, – наголосив нардеп.

У “Євросолідарності” закликали небайдужих громадян по всій країні проводити акції протесту з вимогами запровадити санкції проти Ірану за співпрацю з країною-агресором.

Протягом минулих тижнів РФ здійснила серію атак безпілотниками-“камікадзе” по всій території України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та сіючи терор в українських містах далеко від лінії фронту. Київ, Вінниця, Одеса, Запоріжжя та низка інших міст постраждали від шквалу атак. Український уряд закликав західні країни посилити допомогу на тлі нового виклику.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Загалом зранку 28 дронів летіли в бік Києва. Завдяки Збройним силам України, сили протиповітряної оборони збили більшість із них. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.