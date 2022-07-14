Цитує колаборанта російське державне агентство ТАСС.

Колаборант зазначив, що Росія планує приєднати область шляхом “референдуму” уже на початку осені поточного року:

“Референдум про входження до складу РФ відбудеться у Запорізькій області на початку осені, повідомив голова ВДА”.

Як зазначив раніше представник окупаційної влади області Володимир Рогов, “референдум” буде вважатися дійсним за явки не менше, ніж 50% виборців. Окупанти розробляють механізми проведення “референдуму” в разі часткової окупації регіону (якщо Росія захопить Запорізьку область не повністю).

Зараз загарбники контролюють близько 60% Запорізької області.

ОНОВЛЕНО 14:05 Окупанти планують провести референдум у першій декаді вересня. 