Цитує колаборанта російське державне агентство ТАСС.
Колаборант зазначив, що Росія планує приєднати область шляхом “референдуму” уже на початку осені поточного року:
“Референдум про входження до складу РФ відбудеться у Запорізькій області на початку осені, повідомив голова ВДА”.
Як зазначив раніше представник окупаційної влади області Володимир Рогов, “референдум” буде вважатися дійсним за явки не менше, ніж 50% виборців. Окупанти розробляють механізми проведення “референдуму” в разі часткової окупації регіону (якщо Росія захопить Запорізьку область не повністю).
Зараз загарбники контролюють близько 60% Запорізької області.
ОНОВЛЕНО 14:05 Окупанти планують провести референдум у першій декаді вересня.
- 3 липня окупанти залишили жителів Запорізької області без газопостачання. Через постійні обстріли з боку РФ ремонт поки неможливий.
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