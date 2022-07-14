Окупаційна влада Запорізької області в особі нардепа VII і VIII скликань Євгена Балицького (самоназваного очільника воєнно-державної адміністрації), який перейшов на сторону окупантів, заявила, що вже скоро відбудеться референдум щодо приєднання Запорізької області до складу РФ.

Цитує колаборанта російське державне агентство ТАСС.

Колаборант зазначив, що Росія планує приєднати область шляхом “референдуму” уже на початку осені поточного року:

“Референдум про входження до складу РФ відбудеться у Запорізькій області на початку осені, повідомив голова ВДА”.

Як зазначив раніше представник окупаційної влади області Володимир Рогов, “референдум” буде вважатися дійсним за явки не менше, ніж 50% виборців. Окупанти розробляють механізми проведення “референдуму” в разі часткової окупації регіону (якщо Росія захопить Запорізьку область не повністю).

Зараз загарбники контролюють близько 60% Запорізької області.

ОНОВЛЕНО 14:05 Окупанти планують провести референдум у першій декаді вересня.