Про це інформує Головне управління розвідки.
Тривалість цих “вихідних” не уточнюється. Натомість на станцію повернули частину представників “РосАтому”, разом з тим на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї та боєприпасів.
В ГУР переконані, що ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення – так зване “виведення в нуль”.
Вважається, що в такому разі станція на певний проміжок часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це, своєю чергою, створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій. Як зазначають в ГУР, схоже, це і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об’єкті.
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