Нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у межах мобілізації вдалось призвати 200 000 осіб в російську армію. Проте швидке просування українських військ на окуповані РФ території випереджає здатність Москви надіслати підкріплення.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Припущення про те, що РФ вже пройшла дві третини шляху до мети, озвучене російським міністром Шойгу минулого місяця, сталося після критики процесу призову, зокрема з боку президента РФ Володимира Путіна. Але це викликає питання щодо того, чи зможе виснажена російська армія впоратися з величезною кількістю новобранців і ефективно їх використати.

Західні військові аналітики наголошують, що Москва зіштовхнулася з дилемою. Спроба кинути погано підготовлені війська на лінію фронту, аби зупинити втрати — імовірно, мало вплине на імпульс війни.

“Це не допоможе росіянам, принаймні цієї зими, і вони цілком можуть втратити свої позиції”, — зазначив почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю заявив, що РФ наразі мобілізувала 200 тисяч осіб. “Частина з них уже на фронті, частина вже захоплена, а частина вже знищена”, – повідомив він.

Данілов також зауважив, що мобілізованих відправляють на фронт “без екіпірування”.

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Генрі Бойд пояснив, що кинути в бій погано мотивовані, навчені та неекіпіровані сили “це найгірший з усіх можливих варіантів”.

Раніше Шойгу заявив, що новобранців навчатимуть на 80 полігонах і шести навчальних центрах. Міноборони РФ також опублікувало відео, на яких видно, як мобілізовані військові прибувають у підконтрольні РФ райони Луганська.

На перший погляд, 300 000 нових солдатів можуть значно змінити війну в Україні. Оскільки, за оцінками Заходу, РФ направила в Україну понад 150 000 військових на початку повномасштабного вторгнення і десятки тисяч військових пізніше — для підкріплення.

Проте, за оцінками США, близько 80 000 військових загарбників були вбиті, поранені або взяті в полон.

Старша наукова співробітниця Rand Corp Дара Массікот зауважила, що часткова мобілізація — якій Путін довго чинив опір — свідчить про те, що тимчасові зусилля зі збільшення бойових сил, пошук добровольців і вербування у в’язницях добігають кінця.

Вона сказала, що одним із можливих короткострокових видів використання призовників буде залучення їх до небойових завдань, таких як укомплектування блокпостів, щоб дозволити більш досвідченим військам рухатися на фронт.

Але вона визнала, що деякі докази вказують на те, що нові російські війська переміщуються у формування, які вже вичерпані.

“Реальність свідчить про те, що вони направляють цих людей безпосередньо в ці розбиті підрозділи, де вони не будуть доданою цінністю і не сприятимуть боєздатності”, — зазначила Массікот.

Данілов зауважив, що розуміє, що будуть сформовані нові батальйони, “але для цих сил потрібен час, щоб їх навчити, оснастити, і їм потрібна мотивація”, якої у них немає.

Аналітики наголошують, що базова підготовка в російській армії зазвичай займає три-чотири місяці, цього часу достатньо лише для отримання елементарних навичок. Але багато потенційних тренерів або були ліквідовані чи поранені в Україні, або все ще воюють там.

У публічних коментарях британська оборонна розвідка заявила, що “незвичайно швидке визнання Путіним проблем свідчить про неефективність мобілізації протягом першого тижня”, заявивши, що місцеві посадовці, ймовірно, не мають чіткого розуміння масштабів та правового обґрунтування кампанії.

У зв’язку з тим, що російська мобілізація поки що принесла лише незначне підкріплення в Україну, встановлена ​​Москвою незаконна влада почала таємний призов місцевих жителів в окупованих РФ районах, якими намагаються зміцнити оборону проти наступаючих українських сил.

Шойгу також зазначив, що регулярний щорічний призов РФ буде скорочено на 7500 осіб, до 120000 і відкладено на місяць до листопада.