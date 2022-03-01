Розв'язана війна проти України поклала край іноземним інвестиціям у Росію. Росія вже має всі ознаки неінвестованого ринку для глобальних інвесторів, вважають в агентстві.

Про це пише ділове видання Bloomberg.

За тиждень фонди акцій, орієнтованих на РФ, просіли на 23%, а інвестори, що раніше вклали гроші у російські цінні папери, опинилися у фінансовій пастці. Наразі можливості продати активи обмежені, а вихід із ринку супроводжується великими втратами.

Основна причина проблем інвесторів – міжнародні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну й обмеження на ринку, які запровадив у відповідь російський Центробанк.

“Халепи російської військової операції в Україні поклали край міжнародним фінансовим інвестиціям в Росію”, – наголошує керуючого директора по регіону EMEA і глобальним політичним дослідженням у TS Lombard у Лондоні Крістофера Ґранвіля.

За даними Московської біржі, на кінець 2021 року закордонні інвестори володіли російськими акціями на суму близько $86 мільярдів.

У Bloomberg Intelligence підрахували, що російські акції на суму майже $13 мільярдів, що належать американським та європейським фондам, зараз перебувають у компаніях, які опинилися під санкціями.

Нагадаємо, за словами високопосадовця з Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, РФ випустила понад 400 ракет по території України.