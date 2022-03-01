Про це пише ділове видання Bloomberg.
За тиждень фонди акцій, орієнтованих на РФ, просіли на 23%, а інвестори, що раніше вклали гроші у російські цінні папери, опинилися у фінансовій пастці. Наразі можливості продати активи обмежені, а вихід із ринку супроводжується великими втратами.
Основна причина проблем інвесторів – міжнародні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну й обмеження на ринку, які запровадив у відповідь російський Центробанк.
“Халепи російської військової операції в Україні поклали край міжнародним фінансовим інвестиціям в Росію”, – наголошує керуючого директора по регіону EMEA і глобальним політичним дослідженням у TS Lombard у Лондоні Крістофера Ґранвіля.
За даними Московської біржі, на кінець 2021 року закордонні інвестори володіли російськими акціями на суму близько $86 мільярдів.
У Bloomberg Intelligence підрахували, що російські акції на суму майже $13 мільярдів, що належать американським та європейським фондам, зараз перебувають у компаніях, які опинилися під санкціями.
Нагадаємо, за словами високопосадовця з Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, РФ випустила понад 400 ракет по території України.
Європейський парламент затвердив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. Переважна більшість проголосувала за.
За словами народної депутатки та Голови партії “Голос” Кіри Рудик, до стабілізації ситуації в Україні на тлі російсько-української війни залишилося протриматися ще 7 днів.