За словами народної депутатки та Голови партії "Голос" Кіри Рудик, до стабілізації ситуації в Україні на тлі російсько-української війни залишилося протриматися ще 7 днів.

Про це нардепка повідомила у своєму Facebook.

“Це хороша цифра. Про такий строк нам говорять міжнародні партнери, наші військові, дипломати. Такий строк я вибрала для себе, щоб зручніше планувати провізію та людей, які може потягнути наш загін”, — наголосила Рудик.

Вона запевняє, що за 7 днів у Росії кожного торкнуться санкції, й до Путіна буде багато запитань: від олігархів, які різко перестали бути “рукопожатними” на Заході, і від росіян, у яких не працюють кредитки і втретє за 30 років конфіскували вклади у банках, від матерів, яким масово почнуть привозити синів у пластикових пакетах.

Рудик зауважила, що за таких умов мобілізувати ще одну “орду” буде набагато важче. Водночас усі процеси, які потрібні були українським партнерам, будуть виконані, зокрема і новий пакет санкцій.