Про це нардепка повідомила у своєму Facebook.
“Це хороша цифра. Про такий строк нам говорять міжнародні партнери, наші військові, дипломати. Такий строк я вибрала для себе, щоб зручніше планувати провізію та людей, які може потягнути наш загін”, — наголосила Рудик.
Вона запевняє, що за 7 днів у Росії кожного торкнуться санкції, й до Путіна буде багато запитань: від олігархів, які різко перестали бути “рукопожатними” на Заході, і від росіян, у яких не працюють кредитки і втретє за 30 років конфіскували вклади у банках, від матерів, яким масово почнуть привозити синів у пластикових пакетах.
Рудик зауважила, що за таких умов мобілізувати ще одну “орду” буде набагато важче. Водночас усі процеси, які потрібні були українським партнерам, будуть виконані, зокрема і новий пакет санкцій.
“Нам 7 днів буде важко. Тому я готую припаси, воду, зарядки, паливо, свічки, медикаменти, щоб наш маленький загін опору, так само як й інші загони — міг протриматись 7 днів. Тому я розвожу, передаю, допомагаю планувати, формувати, розподіляти. Щоб кожен міг протриматись — рівно 7 днів”, — резюмувала нардепка.
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- Російські загарбники обстріляли центр Харкова, коли на вулицях перебувало багато людей і авто. Ракета влучила в будівлю облдержадміністрації, а інший вибух стався на площі Свободи, біля ОДА.
- Війська армії сусідньої Республіки Білорусь зайшли на територію України. Це зробили попри обіцянки нелегітимного президента РБ не брати участі у війні Росії проти України.