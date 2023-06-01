Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після початку повномасштабної війни в Україні Росія вчинила понад 4 200 кримінальних злочинів проти дітей.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що розв’язана РФ повномасштабна війна порушує права мільйонів українських дітей. Зокрема, право на особисте життя, на захист від усіх форм насильства. Право на відпочинок, дозвілля, освіту та родину. А також право бути захищеними від катувань.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вчинила понад 4200 кримінальних злочинів проти дітей. Чи не щотижня від російських обстрілів зазнають поранень або гинуть діти.

На сьогодні відомо про майже 500 загиблих дітей, близько тисячі – поранених, майже 400 вважаються зниклими, тисячі – депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території. Проте точну кількість постраждалих наразі встановити неможливо.

“Росіяни викрадають, калічать, вбивають українських дітей. Дітей, які є найбільшою цінністю для кожної родини, для кожного народу, для кожної нації. Це її цвіт, її майбутнє. Майбутнє, якого нас позбавляють. Це геноцид, за який кожен причетний – від військових до політичного керівництва РФ – відповідатиме перед трибуналом. Покарання для злочинців невідворотне”, – наголосив прем’єр-міністр України.

Також він закликав світову спільноту та міжнародні організації засудити злочин депортації дітей, вжити всіх можливих заходів, щоб встановити місця їх перебування, сприяти їхньому поверненню додому, до рідних та близьких.