Станом на 1 червня 484 дитини загинуло та понад 992 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 476 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 103, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Крім того, 1 червня внаслідок ракетного обстрілу державою-агресором м. Києва загинула 9-річна дівчинка та постраждала дівчинка 13 років.

31 травня через обстріл ворогом залізничної колії між с. Межиріч та с. Булахівка Дніпропетровської області травмовано 8-річного хлопчика. Також 31 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с. Широка Балка Херсонської області поранено 3-річну дівчинку.

Зазначимо, що вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна матір та ще одна 33-річна жінка (у КМВА раніше повідомляли про двох загиблих дітей віком близько 6 і 13 років – ред.). Окрім цього, ще 12 осіб зазнали поранень.