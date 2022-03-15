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РФ вистачить сил на 10 днів війни – екскомандувач військ США в Європі

На думку колишнього командувача армії США в Європі генерала Бена Годжеса у РФ вистачить ресурсів для проведення наступальних операцій в Україні всього на 10 днів.

Вівторок, 15 березня 2022, 13:15
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Про це він сповістив у своєму Twitter.

Годжес зауважив, що у РФ є проблеми з людськими ресурсами та нестачею боєприпасів, тому “кульмінація” її дій має статися протягом 10 наступних днів. Щоб протистояти цьому, як вважає генерал, Україну потрібно ще більше забезпечувати системами для знищення російських ракет, крилатих ракет та артилерії.

Також у спільному блозі з військовим експертом Джуліаном Ліндлі-Френчемвін Годжес зазначив, що більшість розвідданих, що лежали в основі російської військової кампанії, були або помилковими, або застарілими. А цілі та зони відповідальності між батальйонними тактичними групами не були чітко окреслені.

“Результат стає все більш очевидним для погано спланованої та проведеної російської військової кампанії. Швидко стало зрозуміло, що основне оперативне та тактичне планування російського Генштабу було неадекватним”, – констатують Ліндлі-Френчемвін та Годжес.

Теги: Бен Годжес, підтримка України, російсько-українська війна, Україна, РФ

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