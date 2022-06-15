Через кілька місяців РФ, ймовірно, сповільнить свої військові дії на території України задля великого перегрупування. Оскільки росіяни втратили та використали значну частину військового арсеналу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами високопоставлених європейських чиновників, у Росії намагаються знайти живу силу та озброєння, зокрема старі танки на Далекому Сході, адже використали більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів після вторгнення в Україну. Кремль також буде змушений оголосити масову мобілізацію, аби призвати солдатів для продовження війни. Хоча президент РФ Володимир Путін не хотів цього робити, оскільки це означало б публічне визнання війни.

Проблеми Росії можуть виникнути не так швидко, щоб надати допомогу українським силам на сході країни. Зараз росіяни повільно поступаються територією навколо Сєвєродонецьку і Лисичанську. Якщо Росія візьме ці двоє — зокрема, більш стратегічне місто Лисичанськ, який все ще знаходиться під українським контролем, — вона фактично захопить всю Луганську область, досягнувши однієї з цілей, які Путін поставив на початку війни.

Проте просування Росії залишається повільним, навіть після того, як вона зосередила зусилля на Донбасі після провалу спроб захопити Київ та інші великі міста на початку війни. Високопоставлений східноєвропейський чиновник сказав, що глухий кут війни навряд чи розтягнеться на довгострокову перспективу, і попередив, що кризовий момент може бути за кілька місяців.

Постійно посилюючи свої заклики щодо збільшення кількості зброї, українські чиновники не дали публічного натяку на те, що вони думають, що просування Росії може скоро закінчитися. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія тепер має десятикратну перевагу в артилерії, а президент України Володимир Зеленський заявив, що боротьба за Сєвєродонецьк визначить долю Донбасу.

Наразі США та Великобританія підтримують бажання Зеленського продовжувати боротьбу, навіть якщо деякі політики у Франції та Німеччині обговорюють переваги перемир’я.