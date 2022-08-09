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Своє рішення російське МЗС пояснило запровадженими щодо РФ санкціями та пандемією коронавірусу. Так, у міністерстві послалися на те, що повітряний простір багатьох країн “закритий для російських літаків, які перевозять російські інспекційні групи”. Це, на думку російської сторони, “створює для США односторонні переваги та фактично позбавляє РФ права на здійснення інспекцій на американській території”.
Крім того, МЗС РФ послалося на “непросту епідеміологічну ситуацію” через пандемію коронавірусу, заявивши, що сторонам у цих обставинах слід відмовитися від спроб відновити інспекційну діяльність за Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — єдиний елемент колись всеосяжної системи договорів з контролю над озброєннями між США і РФ. Ця угода, зокрема, обмежує кількість одиниць стратегічної ядерної зброї, таких як ракети великої дальності. Відповідно до договору кожна з країн може мати не більше 800 носіїв ядерної зброї та не більше 1550 боєголовок. У лютому 2021 року президент США Джо Байден та президент РФ Володимир Путін продовжили угоду (СНО-3) до 2026 року.
Договір передбачає взаємні інспекції ядерної зброї з боку Вашингтона та Москви.
Довідка. Договір СНО-3 укладений у 2010 році між США і РФ в Празі. Він передбачає заходи щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь між двома країнами до лютого 2026 року. Зокрема, документ містить вимоги щодо скорочення вдвічі кількості установок стратегічних ядерних ракет, а також введення певних правил взаємних перевірок процесу скорочення озброєнь.
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