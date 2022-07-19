Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що протягом останніх тижнів Росія часто діяла з угрупованнями розміром роти приблизно по 100 осіб під час проведення наступальних операцій в будь-якому секторі.
Росіяни намагаються підтримувати ефективну наступальну бойову силу з початку вторгнення, проте це стає дедалі важче. Окрім серйозної нестачі особового складу, військові РФ розриваються між розгортанням резервів на Донбасі та захистом від українських контратак у південно-західному напрямку Херсона.
Водночас безпосередня політична мета Росії полягає в тому, щоб захопити всю Донецьку область. Попри те, що Росія може досягти подальших територіальних здобутків, їхні оперативні темпи та швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переобладнання.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 July 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wBZvAambUr
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 19, 2022
- Нагадаємо, що у Херсонській області Збройні сили України (ЗСУ) завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі селища Райське та по складу боєприпасів в районі міста Берислав. Внаслідок чого об’єкти було знищено.
- Також за прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни, на даному етапі повномасштабного російсько-українського протистояння, армія РФ зосередиться на окупації двох міст Донеччини – Сіверська та Бахмута.
- Зокрема президент Росії Володимир Путін відправляє на російсько-українську війну нацменшини РФ, аби не мобілізувати етнічних росіян.