Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останніх тижнів Росія часто діяла з угрупованнями розміром роти приблизно по 100 осіб під час проведення наступальних операцій в будь-якому секторі.

Росіяни намагаються підтримувати ефективну наступальну бойову силу з початку вторгнення, проте це стає дедалі важче. Окрім серйозної нестачі особового складу, військові РФ розриваються між розгортанням резервів на Донбасі та захистом від українських контратак у південно-західному напрямку Херсона.

Водночас безпосередня політична мета Росії полягає в тому, щоб захопити всю Донецьку область. Попри те, що Росія може досягти подальших територіальних здобутків, їхні оперативні темпи та швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переобладнання.

