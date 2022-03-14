Про це повідомляють росЗМІ.
У своїй доповіді інформаційне агентство послалося на віце-прем’єра Криму Георгія Мурадова, який є постійним представником Республіки Крим за президента РФ.
Своєю чергою, американський телеканал CNN не зміг самостійно перевірити звіт російських державних засобів масової інформації.
За даними росЗМІ, коридор передбачає стратегічний маршрут, що з’єднує Крим з Маріуполем, який наразі блокується російськими військами.
Сухопутний коридор може дати військам РФ доступ до основних портів міст уздовж Азовського моря.
У звіті РІА також назвали це “важливим маршрутом” для з’єднання Криму зі столицею сталеливарного виробництва Маріуполем та промисловою територією ОРДЛО.
- Нагадаємо, у Маріуполі важка ситуація через напад РФ. У місті закінчуються останні запаси харчових продуктів та води, тому туди ще раз скерували гуманітарний вантаж. Щодня місто піддається нещадним бомбардуванням з боку російських окупантів.
- Західні ЗМІ вважають, що лише путін може припинити війну, але він нарощує її жорстокі наслідки та потенціал переливання. Ескалація його злісного нападу – підведення конфлікту до території НАТО в Польщі та закидання ракет і артилерії в цивільні райони, які постраждали від загострення гуманітарної кризи – свідчить про те, що він зовсім не готовий до припинення вогню.
- Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Цього разу під ударом опинився житловий будинок на Оболоні та завод “Антонов” у Києві.