У РФ стверджують, що стратегічний сухопутний коридор між Кримом та Донбасом встановлено.

Про це повідомляють росЗМІ.

У своїй доповіді інформаційне агентство послалося на віце-прем’єра Криму Георгія Мурадова, який є постійним представником Республіки Крим за президента РФ.

Своєю чергою, американський телеканал CNN не зміг самостійно перевірити звіт російських державних засобів масової інформації.

За даними росЗМІ, коридор передбачає стратегічний маршрут, що з’єднує Крим з Маріуполем, який наразі блокується російськими військами.

Сухопутний коридор може дати військам РФ доступ до основних портів міст уздовж Азовського моря.

У звіті РІА також назвали це “важливим маршрутом” для з’єднання Криму зі столицею сталеливарного виробництва Маріуполем та промисловою територією ОРДЛО.