Наймолодша мільярдерка у США, котра виросла не в багатоповерхівці Манхеттена чи на Голлівудських пагорбах, барбадоська співачка та дизайнерка Ріанна накопичила свій статок на власній музиці та підприємницькій діяльності. 34-річна генеральна директорка Fenty Beauty третій рік поспіль входить до щорічного списку Forbes найбагатших жінок Америки, які зробили себе самостійно.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Вона посіла 21 місце в загальному рейтингу та є єдиним мільярдером у списку молодше 40 років. Частина статків Ріанни в розмірі 1,4 мільярда доларів припадає на її успішну музичну кар’єру. Проте більшість із них надходить від трьох її роздрібних компаній: Fenty Beauty, Fenty Skin і Savage X Fenty.

Цифри вражають, але Ріанна наголосила, що не зосереджена на оцінках і нагородах. У 2019 році вона сказала The New York Times, що, оскільки вона ніколи не планувала заробляти статки, досягнення фінансових віх “не завадить працювати”.

Дев’ятиразова володарка премії “Греммі” також сказала, що все одно хоче віддати ці гроші на важливі справи. ”

“Мої гроші не для мене, я завжди думаю, що можу допомогти комусь іншому. Світ дійсно може змусити вас повірити, що неправильні речі є пріоритетними, і це змушує вас справді сумувати за сенсом життя, що означає бути живим”, – зазначила виконавиця.

У 2012 році Ріанна заснувала благодійний фонд Clara Lionel Foundation (CLF), що спрямований на “підтримку та фінансування новаторських освітніх і кліматичних ініціатив”.

Наступним наймолодшим мільярдером у списку Forbes є 41-річна Кім Кардашьян, чиї статки становлять 1,8 мільярда доларів.