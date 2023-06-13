Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що надзвичайники локалізували масляну пляму, яка витекла у водойми через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Джерело: МВС України.

“Сьогодні зранку ми встановили велику масляну пляму, яка витекла з машинного залу Каховської ГЕС під час цього терористичного акту. Наразі наші рятувальники збирають це масло, аби воно не потрапило далі до водойм. Ми беремо забори з усіх свердловин, які є по території Херсонської області. Також ми беремо забори з Дніпровського лиману та узбережжя Чорного моря”, – заявив Ігор Клименко.

Також він розповів, що велика вода почала поступово відходити, і вже третій день поспіль оперативні служби фіксують спад.

За його словами, на Херсонщині вже почали працювати комунальні служби та слідчі підрозділи. Наразі підготовлено 33 саперні розрахунки, які оглядатимуть 55 висотних будинків, виробництва та приватний сектор у місті.

“Одразу працюють епідеміологи, санітарні лікарі, енергетики та фахівці водного господарства, адже ми втратили під водою дуже багато трансформаторних підстанцій”, – зазначив Ігор Клименко.

За словами очільника МВС, дуже важливо запустити ці станції, аби не допустити сходу нечистот до річки Дніпро.

Також Ігор Клименко розповів, що завтра в регіон прибуде допомога з інших областей України, серед якої техніка та відповідні фахівці житлово-комунального сектору.

“Ми звичайно маємо донести до усіх громадян, що влада прийде на допомогу кожному. Наразі ми зібрали вже понад 2800 заяв від постраждалих родин і ми продовжуємо їх приймати. Адже президент України дав чітке завдання – кожен хто втратив житло, має отримати нову домівку і в найкоротший термін”, – заявив міністр.