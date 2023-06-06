Джерело: пресслужба Офісу президента України за результатами засідання РНБО.
“Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн”, – сказано у повідомленні.
Урядовці погодили комплекс міжнародних заходів, зокрема скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та до Міжнародного кримінального суду. На засіданні наголосили, що дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції, а саме у Статті 56 “Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили”.
Також учасники засідання поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Український персонал станції тримає ситуацію під контролем та має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на зараз жертв серед населення через затоплення Херсонщини немає.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
- За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
- У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.
- Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення.
- Наслідки підриву Каховської ГЕС можуть мати не тільки національний, а й міждержавний характер. Директор з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк зазначив, що дуже важко оцінити наслідки, але вони будуть вимірюватися величезними масштабами.