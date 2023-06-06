Джерело: пресслужба Офісу президента України за результатами засідання РНБО.

“Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн”, – сказано у повідомленні.

Урядовці погодили комплекс міжнародних заходів, зокрема скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та до Міжнародного кримінального суду. На засіданні наголосили, що дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції, а саме у Статті 56 “Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили”.

Також учасники засідання поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Український персонал станції тримає ситуацію під контролем та має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на зараз жертв серед населення через затоплення Херсонщини немає.