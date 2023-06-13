Джерело: “Укргідроенерго” з посиланням на заяву генерального директора “Укргідроенерго” Ігоря Сироти.

За словами Ігоря Сироти, станом на 12 червня водосховище зменшилося на 50%. Щодо об’єму, то за оцінками “Укргідроенерго” у Каховському водосховищі води на 60-70% менше, ніж було до вибуху.

Ігор Сирота також попередив про ймовірні “серйозні наслідки для навколишнього середовища”, якщо вода в водосховищі впаде нижче критичного рівня – близько 3 метрів.

“Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася цілою. Якщо так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо воно пошкоджене, воно потрапляє в критичну зону”, – сказав гендиректор “Укргідроенерго”.

Також він зазначив, що водопостачання Кримського півострова може бути відновлено до літа наступного року.

“Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, води там бути не може. Коли буде деокупація Криму, ми будемо вирішувати питання комплексно – вирішення проблеми водопостачання наших чотирьох областей і Криму. Я думаю, що це буде не раніше наступного року, після повені”, – зазначив Ігор Сирота.

Також Ігор Сирота пояснив, що якщо деокупації з якихось причин не відбудеться найближчим часом, то це буде просто перекриття каналу, адже постачання води відбуватиметься, в першу чергу, в Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області.

Зазначимо, що за даними Міндовкілля, станом на ранок 12 червня з Каховського водосховища вже витекло понад 72% або 14,395 куб.км води. Рівень води продовжує зменшуватися.

11 червня від пункту спостережень по гідропосту “Нікополь” вода відійшла. Фахівці вже не можуть вимірювати рівні води, тому нині шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.

“З водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб.км води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м”, — йдеться у повідомленні міністерства.