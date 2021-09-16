Річниця зникнення Гонгадзе: ЄС закликав ефективніше розслідувати злочини проти журналістів

Представництво Європейського Союзу в Україні у річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе закликало Київ поліпшити ефективність розслідування злочинів, скоєних проти журналістів та активістів.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні.

“Ми пам’ятаємо про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе 21 рік тому. ЄС підтримує свободу слова як ключовий елемент демократії. Усі винні у злочинах проти журналістів та активістів мають бути притягнуті до відповідальності, а їх ефективне розслідування має бути покращено”, – йдеться в заяві.

Вбивство Георгія Гонгадзе

Георгій Гонгадзе був українським журналістом, засновником і першим головним редактором інтернет-видання “Українська правда”. Народився у Тбілісі в родині грузинського кінорежисера-документаліста Руслана Гонгадзе. Мати Георгія — корінна львів’янка Леся Гонгадзе (Корчак).

16 вересня 2000 року Георгій Гонгадзе зник у Києві. 2 листопада того ж року в Таращанському лісі приблизно за 100 кілометрів від Києва знайшли його обезголовлене тіло.

28 листопада очільник Соціалістичної партії України Олександр Мороз на засіданні Ради повідомив, що має аудіозаписи, які вказують на причетність вищого керівництва держави до вбивства журналіста. Ці записи зробив співробітник служби охорони президента Леоніда Кучми, майор Микола Мельниченко. Кучма заперечив усі звинувачення на свою адресу.

У березні 2005 року президент Віктор Ющенко оголосив про розкриття справи Гонгадзе. Пізніше генпрокурор Святослав Піскун заявив, що високопоставлені співробітники міліції, яких звинуватили у вбивстві Георгія, визнали себе винними. 19 грудня 2005 року розпочалось попереднє судове слухання щодо обвинувачених у вбивстві: Валерія Костенка, Миколи Протасова та Олександра Поповича. Головним виконавцем вбивства слідство вважало генерала МВС Олексія Пукача, якого шукали. Замовників убивства не встановили.

У березні 2008 року Апеляційний суд Києва виніс вирок трьом виконавцям убивства. Варто зазначити, що ніхто із обвинувачених повністю свою провину не визнав. Костенко й Попович отримали по 12 років в’язниці, Протасова засудили до 13 років.

Пукача вдалося спіймати у липні 2009 року в Житомирській області. 29 січня 2013 року його засудили до довічного ув’язнення. У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін.