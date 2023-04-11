Про це повідомляє Le Figaro.

Як зазначив Поульсен, рішення про надання Україні винищувачі Захід може ухвалити “до літа”, коли Україні передадуть польські та словацькі МіГ-29.

“На обговорення потрібен час, тому що країни повинні діяти разом, але рішення можна досягти у короткостроковій перспективі”, – сказав він.

Посадовець наголосив, що Данія не передаватиме винищувачі одна.

“Нам доведеться зробити це з кількома країнами. І з цього приводу нам також доведеться вести діалог з американцями. Але я вважаю, що ми можемо прийняти рішення в короткостроковій перспективі”, – сказав міністр, згадавши про перспективу зробити це до літніх канікул.

Як відомо, Словаччина та Польща почали доставляти Україні винищувачі МіГ-29 радянської розробки наприкінці березня та на початку квітня відповідно. Варшава заявила, що готова пожертвувати всі свої бойові підрозділи, а їх є близько тридцяти.

Але жоден сучасний західний літак, на який претендує Україна, досі не поставлено, навіть якщо кілька західних країн продемонстрували відкритість щодо цього напрямку.

Флот Данії складається з 43 F-16, тридцять з яких діють. Ці літаки американської розробки замінюють 27 F-35 американської розробки.