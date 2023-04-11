Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що не виключено, що рішення Заходу щодо надання Україні винищувачів буде ухвалено "до літа".

Про це повідомляє Le Figaro.

Як зазначив Поульсен, рішення про надання Україні винищувачі Захід може ухвалити “до літа”, коли Україні передадуть польські та словацькі МіГ-29.

“На обговорення потрібен час, тому що країни повинні діяти разом, але рішення можна досягти у короткостроковій перспективі”, – сказав він.

Посадовець наголосив, що Данія не передаватиме винищувачі одна.

“Нам доведеться зробити це з кількома країнами. І з цього приводу нам також доведеться вести діалог з американцями. Але я вважаю, що ми можемо прийняти рішення в короткостроковій перспективі”, – сказав міністр, згадавши про перспективу зробити це до літніх канікул.

Як відомо, Словаччина та Польща почали доставляти Україні винищувачі МіГ-29 радянської розробки наприкінці березня та на початку квітня відповідно. Варшава заявила, що готова пожертвувати всі свої бойові підрозділи, а їх є близько тридцяти.

Але жоден сучасний західний літак, на який претендує Україна, досі не поставлено, навіть якщо кілька західних країн продемонстрували відкритість щодо цього напрямку.

Флот Данії складається з 43 F-16, тридцять з яких діють. Ці літаки американської розробки замінюють 27 F-35 американської розробки.