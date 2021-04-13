У вівторок, 13 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс, а не Москва, прийматиме рішення про вступ України у майбутньому.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

“30 союзників НАТО мають вирішити, коли Україна буде готова до членства. Ніхто інший не має права намагатися втручатися або втручатися у цей процес. Це суверенне право кожної держави, такої як Україна, подати заявку на вступ. І це право 30 держав-членів НАТО – вирішувати, коли пропонувати членство”, – заявив Столтенберг на пресконференції разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також Столтенберг наголосив, що Росія зараз намагається знайти нову сферу впливу на Україну.

“Росія зараз намагається відтворити сферу впливу, коли вони намагаються вирішувати, що можуть робити їхні сусіди. Це той світ, який ми намагаємося залишити позаду, де великі держави могли вирішувати, що малі сусіди мали робити”, – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону.

Зеленський наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.