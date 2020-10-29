Відповідну заяву оприлюднила пресслужба НАЗК.
Так, Конституційний суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади.
У відомстві наголошують, що без такої перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.
Відтак, КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів, обраних на посади (зокрема голів обласних, районних рад та їхніх заступників) можливе лише після проходження ними спецперевірок.
“Конституційний суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату”, – відзначили в НАЗК.
- Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування. Відповідне рішення напередодні було оприлюднене на сайті КСУ.
- На виконання рішення Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 28 жовтня о 19:00 закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
- У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.