Рішення Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за помилкове декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба НАЗК.

Так, Конституційний суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади.

У відомстві наголошують, що без такої перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Відтак, КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів, обраних на посади (зокрема голів обласних, районних рад та їхніх заступників) можливе лише після проходження ними спецперевірок.

“Конституційний суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату”, – відзначили в НАЗК.