Постачання газу через Білорусь газогоном Ямал-Європа до території Німеччини впало до нуля.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що потоки у східному напрямку до Польщі з Німеччини на прикордонному пункті Мальнов востаннє становили 1451155 кВтг/год вдень у вівторок, 29 березня. Але з того часу прокачування газу впало до нуля.

Водночас потоки двома іншими ключовими маршрутами газогону поки що залишалися стабільними.

Це, ймовірно, може бути пов’язано з відмовою лідерів країн Євросоюзу платити за газ у рублях, як того вимагав президент країни-агресора Володимир Путін.