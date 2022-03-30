Про це повідомляє Reuters.
Зазначено, що потоки у східному напрямку до Польщі з Німеччини на прикордонному пункті Мальнов востаннє становили 1451155 кВтг/год вдень у вівторок, 29 березня. Але з того часу прокачування газу впало до нуля.
Водночас потоки двома іншими ключовими маршрутами газогону поки що залишалися стабільними.
Це, ймовірно, може бути пов’язано з відмовою лідерів країн Євросоюзу платити за газ у рублях, як того вимагав президент країни-агресора Володимир Путін.
- Нагадаємо, Міністри “Великої сімки” відкинули вимоги президента країни-агресора Володимира Путіна. Голови енергетики промислово розвинених країн заявили, що не будуть платити за російський газ рублями.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу РФ про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях.
- Крім того, двопартійна група сенаторів США звернулась до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з закликом пришвидшити постачання озброєння для України.