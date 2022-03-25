Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу РФ про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях.

Про це повідомляє Politico.

Напередодні Путін заявив про своє рішення зобовʼязати покупців газу з “недружніх” країн купувати рублі на російському ринку та платити за постачання газу в російських рублях. Так президент країни-агресора планував пом’якшити тиск санкцій та стабілізувати падіння валюти. Та світові лідери почали відмовлятися.

Зокрема, німецький канцлер Шольц нагадав Путіну, що контракти таких односторонніх змін не передбачають.

“Ми вивчили це питання. Наразі з’ясували, що є фіксовані контракти, у яких зазначено валюту, у якій проводяться платежі. І здебільшого там вказані євро чи долар”, – зазначив канцлер.

Ба більше, Шольц підкреслив, що країни G7 будуть надалі “зберігати санкції проти РФ стільки, скільки необхідно, і стежитимуть за їхньою ефективністю”.