Про це повідомляє Politico.
Напередодні Путін заявив про своє рішення зобовʼязати покупців газу з “недружніх” країн купувати рублі на російському ринку та платити за постачання газу в російських рублях. Так президент країни-агресора планував пом’якшити тиск санкцій та стабілізувати падіння валюти. Та світові лідери почали відмовлятися.
Зокрема, німецький канцлер Шольц нагадав Путіну, що контракти таких односторонніх змін не передбачають.
“Ми вивчили це питання. Наразі з’ясували, що є фіксовані контракти, у яких зазначено валюту, у якій проводяться платежі. І здебільшого там вказані євро чи долар”, – зазначив канцлер.
Ба більше, Шольц підкреслив, що країни G7 будуть надалі “зберігати санкції проти РФ стільки, скільки необхідно, і стежитимуть за їхньою ефективністю”.
- Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної робочої групи, яка повинна зменшити залежність Європи від російських нафти та газу.
- Президент країни-агресора Володимир Путін доручив перевести усі контракти “Газпрому” на постачання газу до Європи у рублі. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав цей крок другим до провокування ескалації з Європою.
- Раніше п’ятий Президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” звернувся до держав Перської затоки з проханням збільшити експорт нафти на світовий ринок, щоб у такий спосіб зменшити залежність держав від російського “чорного золота”.