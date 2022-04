Про це Рафаель Ґроссі зазначив під час свого візиту до ЧАЕС.

За його словами, були деякі моменти, коли рівень підвищувався через переміщення важкої техніки, яку сюди привозили російські війська, і коли вони виїжджали.

Та запевнив, що фахівці слідкують за ситуацією “день у день”.

Під час прибуття до саркофагу, який покриває радіоактивні залишки ядерного реактора, він зауважив, що захоплення російськими військами було “абсолютно ненормальним і дуже, дуже небезпечним”.

Російські війська зайняли територію 24 лютого, у перший день російського вторгнення в Україну, взявши в полон українських військових і затримали на місці цивільний персонал.

Тимчасова окупація тривала до кінця березня і спричинила глобальні побоювання щодо витоку ядерної зброї.

Українські посадовці заявили, що російські солдати, можливо, зазнали радіаційного впливу після того, як розкопали укріплення в “багатьох місцях” на місці та здійняли хмари пилу своєю бронетехнікою.

Раніше у МАГАТЕ зазначили журналістам, що рівень радіації на Чорнобильській атомній електростанції, яка була під окупацією російських військ, є “аномальним”. Про це писали видання BBC та Telegraph з посиланням на AFP. Згодом виявилося, що це помилка перекладу.

В інформагентстві AFP, яке цитували ЗМІ, заявили, що зробили помилку.

CORRECTION: Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site ‘at normal’: IAEA chief (Corrects from ‘abnormal’ due to transcription error) pic.twitter.com/ELPz6Od20j

— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022