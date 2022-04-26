26 квітня очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі назвав рівень радіації на Чорнобильській АЕС "нормальним", водночас заявивши, що коротка російська окупація цього району була "дуже, дуже небезпечною".

Про це Рафаель Ґроссі зазначив під час свого візиту до ЧАЕС.

“Рівень радіації, я б сказав, у нормі”, – сказав директор Міжнародного агентства з атомної енергії під час візиту до річниці найстрашнішої у світі ядерної катастрофи.

За його словами, були деякі моменти, коли рівень підвищувався через переміщення важкої техніки, яку сюди привозили російські війська, і коли вони виїжджали.

Та запевнив, що фахівці слідкують за ситуацією “день у день”.

Під час прибуття до саркофагу, який покриває радіоактивні залишки ядерного реактора, він зауважив, що захоплення російськими військами було “абсолютно ненормальним і дуже, дуже небезпечним”.

Російські війська зайняли територію 24 лютого, у перший день російського вторгнення в Україну, взявши в полон українських військових і затримали на місці цивільний персонал.

Тимчасова окупація тривала до кінця березня і спричинила глобальні побоювання щодо витоку ядерної зброї.

Українські посадовці заявили, що російські солдати, можливо, зазнали радіаційного впливу після того, як розкопали укріплення в “багатьох місцях” на місці та здійняли хмари пилу своєю бронетехнікою.

Раніше у МАГАТЕ зазначили журналістам, що рівень радіації на Чорнобильській атомній електростанції, яка була під окупацією російських військ, є “аномальним”. Про це писали видання BBC та Telegraph з посиланням на AFP. Згодом виявилося, що це помилка перекладу.

В інформагентстві AFP, яке цитували ЗМІ, заявили, що зробили помилку.